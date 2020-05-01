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Украинцам ограничили въезд к Черному и Азовскому морям в период майских праздников

Украинцам ограничили въезд к Черному и Азовскому морям в период майских праздников

 Опубликовано видео вооруженных протестов в Мичигане на фоне COVID-19

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11:24   1 Мая 2020
Политика

Трамп впервые с 28 марта покинет пределы Вашингтона

Трамп впервые с 28 марта покинет пределы Вашингтона

Президент США Дональд Трамп впервые с 28 марта покинет пределы Вашингтона и отправится в свою резиденцию в штате Мэриленд. Прибыть в загородный дом он планирует в субботу вечером.

Американский президент находился в Белом доме более месяца из-за угрозы распространения коронавируса, пишет РИА Новости.

На территории США зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавирусом. Свыше 60 тысяч человек скончались от COVID-19.

Трамп ранее позитивно оценил эпидемиологическую ситуацию в США. По его словам, во многих штатах положение дел улучшается.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #коронавирус

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