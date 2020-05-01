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11:01   1 Мая 2020
Политика

Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов подтвердил информацию о смерти заместителя председателя Совета министров Крыма Павла Королева.

Во время рабочего совещания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом Сергей Аксенов сообщил, что Павел Эдуардович скончался на 61-м году жизни.

По словам главы республики, Королев прибыл на территорию полуострова из столицы РФ и за время пребывания на своем посту успел сделать много полезного для крымчан.

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Автор: Руслан Неглинный
#крым #королев #аксенов

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