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10:58   1 Мая 2020
Общество

Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов за последние сутки составило 1601 человек, передает оперштаб.

Согласно статистике оперативного штаба по борьбе и мониторингу пандемии, за минувшие 24 часа 1601 человек излечился от COVID-19. Российские медики помогли пойти на поправку уже 13 220 людям за все время активного противодействия коронавирусу. Уточняется, что из больниц в Москве был выписан 631 гражданин, в Чечне — 104, в Нижегородской области — 63, а в Краснодарском крайне и Оренбургской области — по 60 человек.

За минувшие сутки на территории Российской Федерации было выявлено 7933 новых пациента с подтвержденным диагнозом. Общее число зарегистрированных случаев за все время борьбы с пандемией составило 114 431. Последнюю информацию необходимо отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рф #общество #коронавирус

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