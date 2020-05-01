Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России остается сложной. За последние сутки в стране зафиксированы 96 летальных случаев, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Общее количество умерших за время распространения коронавируса увеличилось до 1169 человек.

Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом в РФ приблизилась к плато. На этом уровне она сохранится некоторое время, после чего следует ожидать спада эпидемии. Ограничительные меры планируется постепенно снимать в середине мая.