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 Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом

Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом
Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

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10:55   1 Мая 2020
Общество

Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом

Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России остается сложной. За последние сутки в стране зафиксированы 96 летальных случаев, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Общее количество умерших за время распространения коронавируса увеличилось до 1169 человек.

Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом в РФ приблизилась к плато. На этом уровне она сохранится некоторое время, после чего следует ожидать спада эпидемии. Ограничительные меры планируется постепенно снимать в середине мая.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #статистика #коронавирус

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