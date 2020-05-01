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Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом

Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом
Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

 Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу

Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

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 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
10:45   1 Мая 2020
Общество

Оперштаб заявил о 7933 новых случаях заболевания коронавирусом в РФ

Оперштаб заявил о 7933 новых случаях заболевания коронавирусом в РФ

Факты инфицирования COVID-19 подтвердились в 85 регионах Российской Федерации.

Большинство новых заболевших зафиксировано в Москве. За минувшие сутки коронавирус выявили у 3561 жителей столицы. Специалисты оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 подчеркнули, что 44,5% новых инфицированных не имели проявленных симптомов болезни.

Число летальных случаев у пациентов с коронавирусом выросло на 96. Всего с начала пандемии скончалось 1169 россиян с диагностированным COVID-19. При этом выздоровело 13 220 граждан. Общее число заразившихся составляет 114 431, пишет официальный портал стопкоронавирус.рф

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #статистика #коронавирус

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