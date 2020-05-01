Оперштаб заявил о 7933 новых случаях заболевания коронавирусом в РФ

Факты инфицирования COVID-19 подтвердились в 85 регионах Российской Федерации.

Большинство новых заболевших зафиксировано в Москве. За минувшие сутки коронавирус выявили у 3561 жителей столицы. Специалисты оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 подчеркнули, что 44,5% новых инфицированных не имели проявленных симптомов болезни.

Число летальных случаев у пациентов с коронавирусом выросло на 96. Всего с начала пандемии скончалось 1169 россиян с диагностированным COVID-19. При этом выздоровело 13 220 граждан. Общее число заразившихся составляет 114 431, пишет официальный портал стопкоронавирус.рф.