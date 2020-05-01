Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом

Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом
Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

 Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу

Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом

Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом
Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

 Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу

Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
10:24   1 Мая 2020
Экономика

Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу

Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу

Новое соглашение по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, заключенное 12 апреля, официально вступило в силу 1 мая. Страны-участницы должны будут снизить объемы на 10 млн баррелей в сутки.

В ходе последних переговоров, состоявшихся в формате видеоконференции, странам удалось прийти к консолидированному решению по сокращению добычи черного золота. В соответствии с договоренностями государства-нефтедобытчики должны снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, затем, с июля по декабрь 2020 года, на 7,7 млн.

За 2021-й и начало 2022-го уменьшение составит 5,8 млн баррелей в сутки. Россия, Саудовская Аравия и США взяли на себя наибольшие обязательства по сокращению добычи сырья.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее акцентировал внимание на том, что принятие этой сделки в текущих условиях стало необходимой мерой, которая должна защитить рынок энергоресурсов от катастрофических последствий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#нефть #сокращение добычи нефти

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...