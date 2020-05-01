Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу

Новое соглашение по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, заключенное 12 апреля, официально вступило в силу 1 мая. Страны-участницы должны будут снизить объемы на 10 млн баррелей в сутки.

В ходе последних переговоров, состоявшихся в формате видеоконференции, странам удалось прийти к консолидированному решению по сокращению добычи черного золота. В соответствии с договоренностями государства-нефтедобытчики должны снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, затем, с июля по декабрь 2020 года, на 7,7 млн.

За 2021-й и начало 2022-го уменьшение составит 5,8 млн баррелей в сутки. Россия, Саудовская Аравия и США взяли на себя наибольшие обязательства по сокращению добычи сырья.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее акцентировал внимание на том, что принятие этой сделки в текущих условиях стало необходимой мерой, которая должна защитить рынок энергоресурсов от катастрофических последствий.