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10:20   1 Мая 2020
Политика

Пушков заподозрил шизофрению у поддержавшей немецких нацистов Фарион

Пушков заподозрил шизофрению у поддержавшей немецких нацистов Фарион

Украинская сторонница националистических идей Ирина Фарион поблагодарила дивизию СС "Галичина" за сохранение Украины. Член Совфеда РФ Алексей Пушков сообщил, что заявление украинской националистки свидетельствует о наличии у нее заболевания.

Ирина Фарион сообщила, что солдаты СС "Галичина" боролись с большевиками для того, чтобы "сохранить" украинское государство. Националистка выразила слова благодарности за то, что "Галичина" сберегла Украину. 

Алексей Пушков отреагировал на заявление украинского политика и сообщил, что подобные высказывания могут свидетельствовать о наличии у Фарион умственного заболевания, поскольку СС "Галичина" является позором Украины. 

По словам сенатора, политическая шизофрения Фарион стала реальным заболеванием, а украинское руководство не может поставить ей этот диагноз, так как это не соответствует националистической идее. Подробнее в материале РИА ФАН.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #пушков #фарион

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