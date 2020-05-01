Пушков заподозрил шизофрению у поддержавшей немецких нацистов Фарион

Украинская сторонница националистических идей Ирина Фарион поблагодарила дивизию СС "Галичина" за сохранение Украины. Член Совфеда РФ Алексей Пушков сообщил, что заявление украинской националистки свидетельствует о наличии у нее заболевания.

Ирина Фарион сообщила, что солдаты СС "Галичина" боролись с большевиками для того, чтобы "сохранить" украинское государство. Националистка выразила слова благодарности за то, что "Галичина" сберегла Украину.

Алексей Пушков отреагировал на заявление украинского политика и сообщил, что подобные высказывания могут свидетельствовать о наличии у Фарион умственного заболевания, поскольку СС "Галичина" является позором Украины.

По словам сенатора, политическая шизофрения Фарион стала реальным заболеванием, а украинское руководство не может поставить ей этот диагноз, так как это не соответствует националистической идее. Подробнее в материале РИА ФАН.