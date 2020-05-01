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10:12   1 Мая 2020
Общество

Росздравнадзор выдал лицензию на новую систему по выявлению антител COVID-19

Росздравнадзор выдал лицензию на новую систему по выявлению антител COVID-19

Новая система тестирования наличия антител COVID-19 получила регистрационное удостоверение от Росздравнадзора. Ведомство сообщило о значительном прогрессе в области.

Пресс-служба Росздравнадзора сообщила о выдаче регистрационного удостоверения на новую систему тестирования антител COVID-19. Разработанная Федеральным медико-биологическим агентством для выявления антител система, увеличит возможности тестирования граждан на территории России.

Глава Роспостребнадзора Анна Попова рассказала о первом этапе снятие ограничительных мер. Можно будет допустить прогулки и заниматься спортивными тренировками, сообщили в ведомстве.

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Автор: Василий Пименов
#система #тестирование #коронавирус

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