Росздравнадзор выдал лицензию на новую систему по выявлению антител COVID-19

Новая система тестирования наличия антител COVID-19 получила регистрационное удостоверение от Росздравнадзора. Ведомство сообщило о значительном прогрессе в области.

Пресс-служба Росздравнадзора сообщила о выдаче регистрационного удостоверения на новую систему тестирования антител COVID-19. Разработанная Федеральным медико-биологическим агентством для выявления антител система, увеличит возможности тестирования граждан на территории России.

Глава Роспостребнадзора Анна Попова рассказала о первом этапе снятие ограничительных мер. Можно будет допустить прогулки и заниматься спортивными тренировками, сообщили в ведомстве.