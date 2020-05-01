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10:03   1 Мая 2020
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Рецидивист порезал несколько человек в ТЦ Австралии

Рецидивист порезал несколько человек в ТЦ Австралии

Страшный инцидент произошел на территории торгового центра в Австралии. Злоумышленник порезал несколько человек в общественном месте.

Полиция Австралии сообщила о задержании злостного рецидивиста. Злоумышленник порезал ножом несколько человек на территории торгового центра в Южном Хедленде. По данным следствия, агрессивный гражданин ударил одного человека около ресторана сети McDonald's, одного около парковки ТЦ South Hedland. Затем рецидивист зашел в здание и ранил несколько человек там.

В результате произошедшего пострадали семь человек. Правоохранители пытались обезвредить нападавшего при помощи электрошокера, но им не удалось. Полиция была вынуждена выстрелить в злоумышленника.

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Автор: Борис Нестеров
#австралия #тц #рецидивист #порезал

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