Рецидивист порезал несколько человек в ТЦ Австралии

Страшный инцидент произошел на территории торгового центра в Австралии. Злоумышленник порезал несколько человек в общественном месте.

Полиция Австралии сообщила о задержании злостного рецидивиста. Злоумышленник порезал ножом несколько человек на территории торгового центра в Южном Хедленде. По данным следствия, агрессивный гражданин ударил одного человека около ресторана сети McDonald's, одного около парковки ТЦ South Hedland. Затем рецидивист зашел в здание и ранил несколько человек там.

В результате произошедшего пострадали семь человек. Правоохранители пытались обезвредить нападавшего при помощи электрошокера, но им не удалось. Полиция была вынуждена выстрелить в злоумышленника.