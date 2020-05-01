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10:01   1 Мая 2020
Экономика

Нефть марки Brent выросла на фоне запуска новой сделки ОПЕК+

Нефть марки Brent выросла на фоне запуска новой сделки ОПЕК+

Стоимость барреля нефти марки Brent растет на торгах мировых бирж. Инвесторы с энтузиазмом восприняли новость о вступлении в силу соглашения стран ОПЕК+, в рамках которого планируется сократить добычу энергоресурсов.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent увеличились до 27 долларов за баррель в ходе торгов на биржах. Котировки идут вверх на фоне запуска новой сделки стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Положительная динамика наблюдается в ценообразовании на американскую марку WTI, которая в последний месяц успела обвалиться до отрицательных значений.

Инвесторы надеются, что новые показатели добычи нефти позволят повысить спрос, разгрузив нефтехранилища по всему миру. Ранее исследователи подтвердили, что к концу мая в США не останется складов для нереализованной нефти — это угрожает энергетике страны коллапсом.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #цены на нефть #биржи

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