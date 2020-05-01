Российский врач объяснила, какие пациенты с COVID-19 чаще оказываются в реанимации

Московский врач-реаниматолог объяснила, каким пациентам чаще всего оказывается помочь в "красной зоне" по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Привести возрастную статистику по пациентам, попавшим в реанимацию, довольно сложно. Это связано с тем, что в "красной зоне" наблюдались граждане от 20 до 40 лет, к тому же там немало таких заболевших, которым уже больше 80. Вместо этого проще обратить внимание на следующее: в отделение интенсивной терапии чаще попадают заболевшие с весом от 100 килограммов, имеющие диабет и проблемы с сердцем.

За последний месяц докторам столичной больницы, где работает этот врач, удалось вылечить практически "безнадежных" больных, передает слова медика "Вечерняя Москва". По словам женщины, зараженных возвращали с того света и очень радовались, когда они приходили в себя в обычных стационарах, а не в реанимации. К сожалению, таких историй не так много за последнее время, однако они есть, что вселяет в докторов надежду.

Официальные представители Минобороны сообщили, что с 29 по 30 апреля COVID-19 был выявлен у 24 военнослужащих. За все время борьбы с пандемией в Вооруженных силах РФ было обнаружено 1068 инфицированных человек. Госпитали оборонного ведомства оказывают поддержку 342 пациентам.