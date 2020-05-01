Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом

Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом
Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

 Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу

Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

Российские медики вылечили 1601 пациента с COVID-19 за последние сутки

 Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом

Оперштаб сообщил о новых летальных случаях с коронавирусом
Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

Зампред Совета министров Крыма скончался на 61-м году жизни

 Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу

Сделка ОПЕК+ официально вступила в силу
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
10:00   1 Мая 2020
Общество

Сотрудники ГИБДД устроят спецоперацию по выявлению пьяных водителей на майские праздники

Сотрудники ГИБДД устроят спецоперацию по выявлению пьяных водителей на майские праздники

Работники ГАИ будут усиленно следить за ситуацией на дорогах в майские праздники.

Будет проведен ряд специальных операций по выявлению нетрезвых водителей. На протяжении майских выходных дней запланировано несколько массовых проверок, заявили официальные представители Министерства внутренних дел Российской Федерации.

За счет будущих мероприятий планируется осуществление работы по предупреждению пьяного вождения. Также в пресс-службе ведомства сообщили: в условиях пандемии следует оставаться дома и пользоваться личным транспортом только в случаях крайней необходимости. Если же острой нужды в выезде из дома не наблюдается, то лучше отложить выезд до улучшения эпидемиологической ситуации, подытожили представители МВД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#рф #гибдд #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...