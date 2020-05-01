Сотрудники ГИБДД устроят спецоперацию по выявлению пьяных водителей на майские праздники

Работники ГАИ будут усиленно следить за ситуацией на дорогах в майские праздники.

Будет проведен ряд специальных операций по выявлению нетрезвых водителей. На протяжении майских выходных дней запланировано несколько массовых проверок, заявили официальные представители Министерства внутренних дел Российской Федерации.

За счет будущих мероприятий планируется осуществление работы по предупреждению пьяного вождения. Также в пресс-службе ведомства сообщили: в условиях пандемии следует оставаться дома и пользоваться личным транспортом только в случаях крайней необходимости. Если же острой нужды в выезде из дома не наблюдается, то лучше отложить выезд до улучшения эпидемиологической ситуации, подытожили представители МВД.