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9:48   1 Мая 2020
Армия

Франция и Германия создадут новый танк MGCS

Франция и Германия создадут новый танк MGCS

Париж и Берлин договорились создать новый перспективный танк Main Ground Combat System – MGCS. Соответствующий договор подписали главы МИД стран Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Флоранс Парли. 

Танк создается на замену основным боевым немецким танкам Leopard 2 и французским Leclerc, сообщили в оборонительном ведомстве Германии. Проект долгосрочный, завершится к середине 2030 года.

ФРГ и Франция намерены вкладываться в проект одинаково — 50 на 50, а также получить права интеллектуальной собственности для использования наработок. Издание La Tribune отзывалось о MGCS как о "танке будущего". 

Проект долгое время не удавалось запустить, потому что немецкий Бундестаг не одобрял сделку. Стороны спорили по поводу объема производства, который каждая должна взять на себя. Кроме этого, были противоречия насчет экспорта технологий в страны, где идут войны.

Последний вопрос особенно волновал Германию, которая придерживалась более жесткой позиции, чем Франция. Из-за разногласий по этому вопросу были заморожены французские поставки на Ближний Восток. 

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Автор: Василий Пименов
#франция #германия #танк

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