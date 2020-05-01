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9:48   1 Мая 2020
Политика

Россия уличила США в попытке предать забвению вклад СССР в победу над фашизмом

Россия уличила США в попытке предать забвению вклад СССР в победу над фашизмом

Госдеп США объявил конкурс на гранты по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. Документ содержит формулировки о якобы тирании со стороны СССР, за что был раскритикован посольством РФ в Соединенных Штатах.

В сообщении российского дипломатического ведомства на официальной странице в Facebook отмечается, что власти США предприняли новую циничную попытку переписать историю. Это происходит в 75-летний юбилей Великой Победы.

В посольстве РФ подчеркнули, что подобный грант также направлен на то, чтобы предать забвению определяющую роль СССР в уничтожении нацизма и прекращении Холокоста. В связи с этим российская сторона призывает Вашингтон прекратить распространять лживые программы псевдоисторического характера.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #ссср

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