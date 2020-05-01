Количество выздоровивших от COVID-19 москвичей достигло 5700 человек

Число излечившихся после коронавируса москвичей назвала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последне сутки удалось вылечить 631 пациента с коронавирусной инфекцией. В Москве от COVID-19 удалось победить недуг более 5 700 человек, с самого первого случая заболевания, сообщила Анастасия Ракова. Эти данные были представлены оперативным штабом утром 30 апреля. Всего в Москве заразились от COVID-19 53 739 человек. Те люди у которых течение болезни проходит в легкой форме проходят лечение на дому. Людей с тяжелым течением заболевания госпитализируют.