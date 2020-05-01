Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Попова сообщила о первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса

Попова сообщила о первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса

 ВОЗ объяснила низкий уровень смертности в РФ у пациентов с COVID-19

ВОЗ объяснила низкий уровень смертности в РФ у пациентов с COVID-19
Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

 Кабмин выделит дополнительные 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам

Кабмин выделит дополнительные 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
Попова сообщила о первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса

Попова сообщила о первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса

 ВОЗ объяснила низкий уровень смертности в РФ у пациентов с COVID-19

ВОЗ объяснила низкий уровень смертности в РФ у пациентов с COVID-19
Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

 Кабмин выделит дополнительные 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам

Кабмин выделит дополнительные 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
9:40   1 Мая 2020
Категория

Количество выздоровивших от COVID-19 москвичей достигло 5700 человек

Количество выздоровивших от COVID-19 москвичей достигло 5700 человек

Число излечившихся после коронавируса москвичей назвала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За последне сутки удалось вылечить 631 пациента с коронавирусной инфекцией. В Москве от COVID-19 удалось победить недуг более 5 700 человек, с самого первого случая заболевания, сообщила Анастасия Ракова. Эти данные были представлены оперативным штабом утром 30 апреля. Всего в Москве заразились от COVID-19 53 739 человек. Те люди у которых течение болезни проходит в легкой форме проходят лечение на дому. Людей с тяжелым течением заболевания госпитализируют. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#рф #ракова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...