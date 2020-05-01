Постепенное снятие ограничительных мер начнется с прогулок и занятий спортом. Роспотребнадзор сообщил о первом этапе послаблений из-за COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом этапе снятия ограничительных мер из-за COVID-19 в России. Послабления начнутся с прогулок и занятий спортом, рассказали в ведомстве.

Анна Попова поведала о критериях, которые позволят понять, что необходимо снимать действующие меры по коронавирусной инфекции. Первым делом будут разрешены занятия спортом на улице, утренние пробежки и физическая активность с соблюдением социальной дистанции, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

ВОЗ рассмотрела возможность ослабления строгих мер в России с 12 мая. Специалисты назвали условия для снятия ограничений.