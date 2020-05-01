Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

Новые законодательные инициативы, пособия и принципы ипотечного кредитования начинают действовать в России с 1 мая. Среди запущенных механизмов — ограничения комиссий банков, перерасчеты и выплаты гражданам, пострадавшим от пандемии COVID-19.

Новые финансовые инициативы российский властей начинают действовать с 1 мая 2020 года. Оперативно введенные меры поддержки населения в период пандемии коронавирусной инфекции позволят выплачивать россиянам повышенные пособия по безработице — они установлены в размере 12 130 рублей. Также проводится перерасчет пенсий и прочих социальных выплат. Ветераны Великой Отечественной войны дополнительно получат 10 тыс. рублей в честь грядущего Дня Победы.

Также вводится регулирование деятельности точек по обмену валюты и льготная программа ипотечного кредитования, сообщает РИА Новости. До ноября 2020 года гражданин РФ может подать заявку на ипотеку под 6,5% годовых.