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Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

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9:17   1 Мая 2020
Экономика

Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

Новые законодательные инициативы, пособия и принципы ипотечного кредитования начинают действовать в России с 1 мая. Среди запущенных механизмов — ограничения комиссий банков, перерасчеты и выплаты гражданам, пострадавшим от пандемии COVID-19.

Новые финансовые инициативы российский властей начинают действовать с 1 мая 2020 года. Оперативно введенные меры поддержки населения в период пандемии коронавирусной инфекции позволят выплачивать россиянам повышенные пособия по безработице — они установлены в размере 12 130 рублей. Также проводится перерасчет пенсий и прочих социальных выплат. Ветераны Великой Отечественной войны дополнительно получат 10 тыс. рублей в честь грядущего Дня Победы.

Также вводится регулирование деятельности точек по обмену валюты и льготная программа ипотечного кредитования, сообщает РИА Новости. До ноября 2020 года гражданин РФ может подать заявку на ипотеку под 6,5% годовых.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #ипотека #законодательство #пособия #1 мая

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