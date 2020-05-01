Кабмин выделит дополнительные 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам

Правительство РФ направит дополнительные 500 миллионов рублей на поддержку находящихся за границей россиян, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об установлении 6-8 мая официально нерабочими днями из-за угрозы распространения коронавируса. Президент в своем выступлении перед совещанием с главами регионов отметил, что пик заболеваемости в стране еще не пройден и призвал продолжать соблюдать принятые ограничения.