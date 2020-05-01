Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Попова сообщила о первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса

Попова сообщила о первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса

 ВОЗ объяснила низкий уровень смертности в РФ у пациентов с COVID-19

ВОЗ объяснила низкий уровень смертности в РФ у пациентов с COVID-19
Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

 Кабмин выделит дополнительные 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам

Кабмин выделит дополнительные 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
Попова сообщила о первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса

Попова сообщила о первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса

 ВОЗ объяснила низкий уровень смертности в РФ у пациентов с COVID-19

ВОЗ объяснила низкий уровень смертности в РФ у пациентов с COVID-19
Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

Программа льготной ипотеки и новые законы начинают действовать в России с 1 мая

 Кабмин выделит дополнительные 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам

Кабмин выделит дополнительные 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
9:16   1 Мая 2020
Политика

Кабмин выделит дополнительные 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам

Кабмин выделит дополнительные 500 млн рублей застрявшим за границей россиянам

Правительство РФ направит дополнительные 500 миллионов рублей на поддержку находящихся за границей россиян, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об установлении 6-8 мая официально нерабочими днями из-за угрозы распространения коронавируса. Президент в своем выступлении перед совещанием с главами регионов отметил, что пик заболеваемости в стране еще не пройден и призвал продолжать соблюдать принятые ограничения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#правительство рф #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...