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9:13   1 Мая 2020
Политика

Песков опроверг слухи о возможном уходе Мишустина

Песков опроверг слухи о возможном уходе Мишустина

Премьер-министр Михаил Мишустин накануне направился на лечение в связи с выявленным у него коронавирусом. Некоторые СМИ предположили, что глава кабмина может быть отправлен в отставку. Эти слухи опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, все сообщения на этот счет являются ерундой.

Временно исполняющим обязанности главы Кабинета министров РФ назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

По информации пресс-службы премьер-министра, Мишустин будет находиться в одной из больниц, где за его состоянием проследят врачи. На работу Правительства РФ ситуация никак не повлияет.

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Автор: Борис Нестеров
#песков #мишустин #коронавирус

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