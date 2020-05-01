Песков опроверг слухи о возможном уходе Мишустина

Премьер-министр Михаил Мишустин накануне направился на лечение в связи с выявленным у него коронавирусом. Некоторые СМИ предположили, что глава кабмина может быть отправлен в отставку. Эти слухи опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, все сообщения на этот счет являются ерундой.

Временно исполняющим обязанности главы Кабинета министров РФ назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

По информации пресс-службы премьер-министра, Мишустин будет находиться в одной из больниц, где за его состоянием проследят врачи. На работу Правительства РФ ситуация никак не повлияет.