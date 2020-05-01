Военная спецтехника РФ вернется в Боснию и Герцеговину для борьбы с коронавирусом

Российские специалисты проведут повторные противоэпидемиологические мероприятия в Боснии и Герцеговине. Военная техника вместе со специалистами выдвинется из Белграда, заявили в Минобороны РФ.

Колонна военной техники РФ в понедельник 1 мая будет перенаправлена из Белграда в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины, чтобы провести дезинфекцию улиц. Как сообщает российское военное ведомство, по просьбе боснийской стороны в страну прибудут пять единиц спецтехники и 25 специалистов из врачебно-сестринских бригад и войск РХБ.

Напомним, что российские военные пребывали в Боснии и Герцеговине в апреле. В течение двух недель в 11 городах республики они провели дезинфекцию объектов. Всего было обеззаражено 28 объектов.