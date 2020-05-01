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8:29   1 Мая 2020
Армия

Военные медики РФ вылечили от COVID-19 более 60 человек в Бергамо

Военные медики РФ вылечили от COVID-19 более 60 человек в Бергамо

Российское военные медики в Италии вылечили 62 человека с вызванным новым коронавирусом заболеванием COVID-19 в полевом госпитале Бергамо. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военные медики России совместно с итальянскими специалистами вылечили 62 человека от COVID-19 в Бергамо. Старший группы медицинских специалистов Минобороны РФ в Италии подполковник Александр Юманов отметил, что это очень хороший показатель, учитывая, что всего в полевой госпиталь поступило 93 заболевших, указано в сообщении военного ведомства.

Доктор Орнелла Спанинелло, слова которой приводит пресс-служба МО, заявила, что очень довольна помощью, оказанной военными медиками РФ при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе в отделении интенсивной терапии. Спанинелло также отметила эффективное взаимодействие, которое удалось организовать благодаря высокому профессионализму российских переводчиков, передает РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
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