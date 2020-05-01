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7:57   1 Мая 2020
Общество

ВОЗ объяснила низкий уровень смертности в РФ у пациентов с COVID-19

ВОЗ объяснила низкий уровень смертности в РФ у пациентов с COVID-19

Низкий уровень смертности у пациентов с коронавирусом отмечается в России в сравнении с остальными странами мира. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она сообщила, что в России система здравоохранения работает на высоком уровне. Вуйнович отметила, что в странах, где наблюдается возможность лечить больных сразу в больница, там низкий уровень смертности.  

Она также сообщила, что если россияне будут строго соблюдать режим самоизоляции, то, возможно, спад числа заразившихся коронавирусной инфекцией начнется в первой половине мая. Представитель ВОЗ ранее поддержала решение властей постепенно снимать ограничительные меры с 12 мая. Она отметила, что в случае снижения заболеваемости за следующие две недели, можно начать ослаблять постепенно режим самоизоляции.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #воз #коронавирус

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