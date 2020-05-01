Террористы ИГ заложили СВУ на востоке сирийской провинции Хомс

Боевики запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" заложили бомбу на востоке провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщил военного источник в Telegram NovostiDamask.

Самодельное взрывное устройство было установлено на пути следования военных Сирийской арабской армии и их союзников. Оно сработало вечером, 30 апреля, в восточной части сирийской провинции Хомс.

Виновниками установленного взрывного устройства стали террористы запрещенных в РФ организаций Исламского государства, которые до сих пор базируются в оккупированной зоне США в южной части провинции. По предварительным данным, четыре солдата из Сирии скончались.