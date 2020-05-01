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7:09   1 Мая 2020
Политика

Тимошенко нашла сходство между Украиной и идущим на дно "Титаником"

Тимошенко нашла сходство между Украиной и идущим на дно "Титаником"

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила Украину с тонущим "Титаником", отметив, что в стране сейчас "валится" доходная часть государственного бюджета.

На заседании согласительного совета фракций Верховной рады Тимошенко акцентировала внимание участников на нынешнюю ситуации в стране.

"Мы находимся на почти затонувшем "Титанике", передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые не направлены на то, чтобы спасти страну", — заявила она.

По ее словам, на Украине за счет выпуска облигаций внутреннего госдолга действует система строительства финансовой пирамиды, что провоцирует спекулятивные схемы. Вопрос вероятного финансового коллапса, по словам Тимошенко, также никто не поднимает, учитывая отсутствие ожидаемых денег от МВФ.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский подписал резонансный закон о запуске в стране рынка земли, принятие которого было одним из условий МВФ для предоставления транша.

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Автор: Яна Либерман
#украина #тимошенко #кризис #титаник #зеленский

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