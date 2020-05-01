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6:51   1 Мая 2020
Общество

Коронавирус подтвердили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге

Коронавирус подтвердили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге

Заболевание обнаружено у медицинского персонала в научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Джанелидзе. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Институт уменьшил интенсивность приема пациентов, так как сотрудников теперь не хватает, отметили в комитете. В другие лечебные учреждения перенаправляют больных. Сведений, что НИИ принимал пневмонии, действительности не соответствуют, заявили в комздраве.

Информации, что заболело высшее руководство научно-исследовательского института, также не советует действительности, подчеркнули в ведомстве. 24 апреля газета "Фонтанка" сообщила, что в НИИ зафиксировали случаи заражения коронавируса нового типа.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в Российской Федерации представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным в России зафиксировано 106 498 случаев заболевания, 11 619 человек выздоровело.

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Автор: Илья Романович
#нии #пандемия #коронавирус

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