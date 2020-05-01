СПЧ предложил ввести выплату всем, кто потерял работу из-за паднемии

Российский Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил правительству ввести ежемесячную выплату в размере МРОТ для людей, прекративших работать из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

Совет предлагает распространить ежемесячную выплату в размере федерального МРОТ на всех жителей РФ, кто фактически стал безработным на момент обращения в службу занятости.

Правозащитники также предлагают предусмотреть меры помощи для работающих пенсионеров и индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность. Всего за месяц работы горячей линии в адрес СПЧ поступили сотни просьб по разъяснению тех или иных мер поддержки. Также поступали предложения о расширении прямой помощи гражданам.