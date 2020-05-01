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5:47   1 Мая 2020
Общество

Украина ввела пошлины на ряд марок угля из России

Украина ввела пошлины на ряд марок угля из России

Решение о введении пошлины на некоторые марки угля из России начало действовать на Украине. Об этом говорится в постановлении украинского правительства.

Согласно документу, пошлина в размере 65 процентов будет применяться почти для всех типов угля, кроме антрацитного (любая цель), битумного, коксующегося и другого, соответствующего кодам для применения в коксохимической и металлургической промышленности.

Пошлина также не затронет уголь, у которого выход летучих веществ составляет до 35 процентов. Он используется в производстве электрической и тепловой энергии.

Также в постановлении кабмина Украины говорится, что свидетельствами о целях использования угля являются внешнеэкономические договоры или договоры поставки. Сторонами договоров должны значиться соответствующие предприятия.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #пошлина

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