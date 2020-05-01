ВОЗ сообщила об отказе Китая участвовать в расследовании причин коронавируса

Руководство КНР отказалось от участия в расследовании ВОЗ о вспышке коронавируса. Представитель Всемирной организации здравоохранении в Китае Годен Галеа сообщил об этом британскому телеканалу Sky News.

ВОЗ важно выяснить обстоятельства появления нового коронавируса для того, чтобы избежать повторения подобных эпидемий в будущем, отметил представитель организации. Китай пока отказывается от участия в расследовании ВОЗ относительно причин возникновения вируса. Пекин начал собственное дело по данному вопросу, однако правительство КНР решило не объединять усилия с ВОЗ, отметил Галеа.

Китайские власти при этом отказываются предоставить доступ к документации двух вирусологических лабораторий, расположенных в городе Ухань, где были зарегистрированы первые случаи коронавирусной инфекции, ставшие инициаторами вспышки пневмонии. Тем не менее, ВОЗ не сомневается в естественном происхождении вируса, добавил Галеа.