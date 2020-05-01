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 Рубль вырос к доллару в апреле более чем на пять процентов

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5:05   1 Мая 2020
Экономика

Рубль вырос к доллару в апреле более чем на пять процентов

Рубль вырос к доллару в апреле более чем на пять процентов

Рубль вырос в апреле на 5,3 процента к доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами в пятницу к закрытию биржи в четверг увеличился на 1,39 рубля — до 74,40. В свою очередь курс евро возрос на 2,06 рубля, до уровня 81,45 рубля.

Доллар в апреле максимально поднимался в стоимости до 79,38 рубля и минимально опускался до 72,60 рубля. Евро поднимался в цене до 87,1 рубля и опускался до 79,01 рубля.

Колебания доллара в марте фиксировались на уровне 65,30 - 81,97 рубля, евро — 2,88-89,60 рубля.

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Автор: Василий Пименов
#доллар #курс #рубль

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