Трамп заявил, что располагает информацией о происхождении коронавируса

Источником коронавируса нового типа является лаборатория, которая расположена в китайском городе Ухань. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Подробности раскрывать глава Белого дома отказался, так как он сослался на секретность. Ранее Трамп был согласен с "широким консенсусом ученых", которые придерживаются мнения о генетическом формировании COVID-19 без варианта с искусственным происхождением.

В недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса Китай не раз упрекали со стороны американского правительства. Глава госдепа Майк Помпео призывал Пекин рассказать, не мог ли вирус "сбежать" из лаборатории в Ухане, где ведутся исследования опасных инфекционных заболеваний.