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4:22   1 Мая 2020
Общество

Трамп заявил, что располагает информацией о происхождении коронавируса

Трамп заявил, что располагает информацией о происхождении коронавируса

Источником коронавируса нового типа является лаборатория, которая расположена в китайском городе Ухань. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Подробности раскрывать глава Белого дома отказался, так как он сослался на секретность. Ранее Трамп был согласен с "широким консенсусом ученых", которые придерживаются мнения о генетическом формировании COVID-19 без варианта с искусственным происхождением.

В недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса Китай не раз упрекали со стороны американского правительства. Глава госдепа Майк Помпео призывал Пекин рассказать, не мог ли вирус "сбежать" из лаборатории в Ухане, где ведутся исследования опасных инфекционных заболеваний.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в Российской Федерации представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным в России зафиксировано 106 498 случаев заболевания, 11 619 человек выздоровели.

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Автор: Юлия Яковлева
#трамп #коронавирус

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