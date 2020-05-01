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3:33   1 Мая 2020
Общество

Контроль цифровых пропусков усилят в Подмосковье на майские праздники

Контроль цифровых пропусков усилят в Подмосковье на майские праздники

Власти Московской области усилят контроль цифровых пропусков на период майских праздников для того, чтобы не допустить распространения нового коронавируса. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Число патрулей ДПС на территории области будет увеличено. Проверять пропуска будут у всех водителей и пассажиров.

Капитан полиции Сергей Романов рассказал "360", что население в целом относится к подобным мерам с пониманием. По его словам, всем осознают, что меры являются необходимыми и инициированы для их же блага.

Воробьев также отметил, что сотрудники ДПС раздают маски всем, у кого их нет. Данная акция поможет в борьбе с распространением инфекции. Губернатор также попросил уведомлять водителей о том, что в Подмосковье введут обязательное ношение медецинских масок.

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Автор: Илья Романович
#воробьев #подмосковье #коронавирус

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