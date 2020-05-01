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3:17   1 Мая 2020
Политика

Постпред РФ сообщил о двойных стандартах ОЗХО по расследованию о химоружии в Сирии

Постпред РФ сообщил о двойных стандартах ОЗХО по расследованию о химоружии в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) применяет двойные стандарты при расследовании инцидентов в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявили в постоянном представительстве Российской Федерации.

Такое заявление было сделано дипломатами из России после публикации ОЗХО очередного доклада, который посвящен возможному применению химоружия в сирийской провинции Алеппо. Авторы этого документа пытались возложить полную ответственность "за проволочки с установлением картины произошедшего" на Дамаск и российскую сторону, подчеркнули в дипмиссии.

Дипломаты отметили, что в ОЗХО даже не проинформировали всех членов организации о факте получени в январе 2019 года всех материалов, относящихся к делу. Напомним, что доклад ОЗХО о ситуации с химическим оружием в Сирии сформирован с нарушением принципов ведения расследований, которые заложены в конвенции о запрещении химоружия, как сообщает ФАН.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #озхо #химоружие

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