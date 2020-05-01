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2:56   1 Мая 2020
Политика

Воробьев заявил о месячном запасе масок и СИЗ в Подмосковье

Воробьев заявил о месячном запасе масок и СИЗ в Подмосковье

Власти Подмосковья закупают лекарства и средства индивидуальной защиты для реализации мер по предотвращению рисков распространения коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что текущих запасов региону хватит на месяц.

Подмосковные власти задействовали все возможные ресурсы для закупки необходимых лекарственных препаратов и СИЗ в нужном количестве. Воробьев заявил, что Московская область сейчас обеспечена уже не недельным, а практически месячным запасом необохдимых средств.

Глава региона также сообщил о закупке защитных костюмов и респираторов для медицинских работников. В частности, 28 апреля заключили контракт, в рамках которого поставят миллион костюмов для врачей. При этом каждый день расходуется около 20 тысяч средств защиты, передает "телеканал 360".

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Автор: Илья Романович
#воробьев #подмосковье #врачи #закупки #маски

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