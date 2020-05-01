Глава Минпросвещения РФ назвал период для завершения учебного года в регионах

Региональным образовательным учреждениям рекомендуется завершить учебный год в период с 29 апреля по пятое июня. Соответствующее сообщение главы Минпросвещения России Сергея Кравцова опубликовано в Telegram-канале ведомства "Большая перемена".

Представитель министерства уточнил, что школьникам 10-х классов следует окончить обучение до 30 мая включительно. Ученикам выпускных классов необходимо завершить изучение образовательных программ до пятого июня.

Установленные сроки были озвучены главой ведомства во время переговоров с руководителями правительственных органов регионов 30 апреля. По словам Кравцова, период завершения учебного года планировался с учетом необходимости сохранения для школьников летниях каникул.