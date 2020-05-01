Скворцова назвала последнюю неделю для РФ близкой к плато по числу новых случаев COVID-19

Темпы прироста новых случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации существенно удалось снизить. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Последняя неделя практически была на плато в Российской Федерации по числу новых случаев, заявила в эфире Первого канала глава Федерального медико-биологического агентства. Также она подчеркнула, что бывают колебания, когда случаев заражения то больше, то меньше. Количество тестов на COVID-19 также существенно наращивается в России, по слова Скворцовой.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции в Российской Федерации представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным в России зафиксировано 106 498 случаев заболевания, 11 619 человек выздоровели.