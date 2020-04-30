Террористы "Джебхат ан-Нусры" три раза за сутки нарушили перемирие в Сирии

Российские военные продолжают работу, направленную на невоенное разрешение ситуации в Сирии. Об этом сообщил на брифинге глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев.

Мирные жители населенных пунктов Каскан, Тель-Шаир (провинция Алеппо), Хирбет-Халиль (Хасака), Эр-Рахьят (Ракка), Мешреф (Идлиб) получили через органы местного самоуправления от российской стороны 3540 продовольственных наборов общим весом 16,33 тонны.

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в провинции Хасака. Военная полиция РФ прошла по одному маршруту в Хасаке, Алеппо и Дэйр-эз-Зоре. Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование близ аэродрома Метрас.

Военные ЦПВС зафиксировали два обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, одно нападение на населенные пункты Серакиб и Дадих в Идлибе. Обстрелы производились с позиций запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусры".