Московское правительство беспокоится за периодические столкновения в районах сирийско-турецкой границы, находящихся в настоящее время под контролем Анкары. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Минобороны Турции рассказало о взрыве мины с горючим веществом в центре Афина, переложив вину за теракт на запрещенную турецкую Рабочую партию Курдистана и курдских радикалов Отряда народной самообороны (YPG). По последним данным, сорок мирных жителей погибли и более сорока были ранены. Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия очень обеспокоена происходящей ситуацией.

"С обеспокоенностью воспринимаем периодические вспышки напряженности в районах сирийско-турецкой границы, в настоящее время находящихся под контролем Анкары", - заявила Захарова.

Москва считает необходимым напомнить о территории Сирии, которая, в конечном счете, должна вернуться под полный контроль Дамаска. Захарова подчеркнула, что долгосрочная безопасность в районе сирийско-турецкой границы возможна только при восстановлении суверенитета и независимости САР.