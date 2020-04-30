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22:25   30 Апреля 2020
Общество

Зампред правительства РФ Хуснуллин не болен COVID-19

Зампред правительства РФ Хуснуллин не болен COVID-19

Тест на коронавирус у зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина показал отрицательный результат. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Михаил Мишустин ранее признался, что заразился коронавирусной инфекцией. Как сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, Мишустин сразу, как стало известно о результатах теста на коронавирус, передал информацию главе государства.

На территории России зафиксировано более 105 тысяч заболевших COVID-19. Более 11 тысяч пациентов полностью выздоровели. 

Вспышка коронавируса была зафиксирована впервые на территории китайского города Ухань в декабре 2019 года. Начиная с 11 марта, заболеванию был присвоен статус пандемии.

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Автор: Руслан Неглинный
#рф #правительство #коронавирус

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