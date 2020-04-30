Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал серьезно отнестись к ситуации с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к гражданам с просьбой соблюдать ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, особенно в период майских праздников.

Коронавирусная инфекция и ее распространение на сегодня являются главной проблемой как в России, так и за рубежом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала "Россия 24" призвал россиян к дисциплине, только так страна сможет вернуться к полноценной жизни. Если каждый из нас будет соблюдать самоизоляцию и все необходимые ограничения, COVID-19 удастся победить, считает глава правительства РФ.