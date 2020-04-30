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22:05   30 Апреля 2020
Политика

Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал серьезно отнестись к ситуации с COVID-19

Заразившийся коронавирусом Мишустин призвал серьезно отнестись к ситуации с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к гражданам с просьбой соблюдать ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, особенно в период майских праздников.

Коронавирусная инфекция и ее распространение на сегодня являются главной проблемой как в России, так и за рубежом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала "Россия 24" призвал россиян к дисциплине, только так страна сможет вернуться к полноценной жизни. Если каждый из нас будет соблюдать самоизоляцию и все необходимые ограничения, COVID-19 удастся победить, считает глава правительства РФ. 

"Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома. Берегите себя и своих близких", — заявил Мишустин.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #политика #мишустин

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