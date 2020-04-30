Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

Все контактировавшие с председателем правительств РФ Михаилом Мишустиным будут изолированы и сдадут тест на коронавирусную инфекцию, сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Он заявил, что сам Мишустин максимально ограничил круг своих очных контактов уже несколько недель назад.

Ранее премьер-министр РФ сообщил о положительном тесте на коронавирус президенту РФ Владимиру Путину. Политик будет находится под контролем врачей в одном из медицинских учреждений.

"Как только пришли результаты тестов, председатель правительства сразу проинформировал президента", — подчеркнул Беляков.

Мишустин не знал о своей болезни, когда проводилось заседание правительства РФ в четверг.