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Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

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21:09   30 Апреля 2020
Политика

Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

Все контактировавшие с председателем правительств РФ Михаилом Мишустиным будут изолированы и сдадут тест на коронавирусную инфекцию, сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Он заявил, что сам Мишустин максимально ограничил круг своих очных контактов уже несколько недель назад.

Ранее премьер-министр РФ сообщил о положительном тесте на коронавирус президенту РФ Владимиру Путину. Политик будет находится под контролем врачей в одном из медицинских учреждений. 

"Как только пришли результаты тестов, председатель правительства сразу проинформировал президента", — подчеркнул Беляков.

Мишустин не знал о своей болезни, когда проводилось заседание правительства РФ в четверг.

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Автор: Илья Романович
#россия #беляков #мишустин #коронавирус

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