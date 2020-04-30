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21:01   30 Апреля 2020
Общество

В Госдуме предложили ввести амнистию за легкие статьи КоАП на фоне пандемии

В Госдуме предложили ввести амнистию за легкие статьи КоАП на фоне пандемии

Депутаты Государственной думы РФ предложили ввести амнистию для граждан по легким статьям Кодекса об административных нарушениях на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В настоящее время экономика России и население страны находятся в крайне затруднительной ситуации. В таком положении правительство должно поддержать обычных людей. Об этом в интервью журналистам телеканала "360" заявил один из авторов инициативы, депутат Госдумы Ярослав Нилов.

"Исключительное право объявлять амнистию есть только у Госдумы. При этом периодически Госдума принимает постановления об объявлении амнистий по уголовным статьям", — напомнил парламентарий.

Согласно законопроекту, амнистии будут касаться штрафов за нарушение правил рыболовства охоты и ПДД. Также под нее могут попасть мелкие хищения и прочие административные правонарушения.

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Автор: Юлия Яковлева
#госдума #амнистия #коап

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