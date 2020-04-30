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20:52   30 Апреля 2020
Общество

Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19

Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19

Цирк-шапито с лошадями, которых нечем кормить, застрял в Тамбове из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.

Хозяева цирка лишились основного источника дохода, из-за чего у людей попросту не хватает денег на еду для лошадей. Кроме них в городе есть еще и конюшня, которая также осталась без дохода. Ее владельцы – действующая спортсмена Светлана Ковалева и ее друг детства Артем Михайлов. Ковалева призналась, что дело это очень затратное и в период пандемии они терпят огромные убытки. Например, одной моркови в неделю каждая лошадь должна съедать минимум 5 кг. Конюшня не справляется без посторонней помощи, однако, как передает издание "Тамбовская жизнь", горожане уже начали понемногу помогать лошадям. 

Узнав о проблеме, люди начали перечислять деньги на еду животным и аренду конюшни. Ковалева отмечает, что это небольшие суммы, однако они продолжают приходить каждый день, и это не может не радовать. Женщина искренне поблагодарила всех неравнодушных и подчеркнула, что даже малейшая помощь может спасти животных от голодной смерти.

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Автор: Ирина Большунова
#благотворительность #тамбов #пандемия

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