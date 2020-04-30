Мезюхо: смена курса убережет Украину от неминуемого распада

Украине необходим лидер, который сможет навести в стране порядок, иначе ее ждет распад и уничтожение.

С этим заявлением депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, опубликованным на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в которой состоит парламентарий, согласился и политолог Иван Мезюхо.

«Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров. Нам нужна сильная партия у власти», — заявил Кива, в частности.

Также он отметил, что экспансия Запада, внедряющего свои кадры во властные круги Украины, вступила во вторую фазу. Речь, по словам Кивы, о возможном назначении в кабинет министров бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, что, вероятно, было одним из условий для получения Украиной очередного кредита.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, считает Илья Кива, не в состоянии противостоять внешнему влиянию, что ведет к проникновению лоббизма во все ветви власти.

Мнение Ильи Кивы в эфире радиостанции Sputnik прокомментировал политолог Иван Мезюхо, который согласился с тем, что курс, которого в настоящее время придерживается украинское государство, ведет страну к развалу.

«В этом заявлении есть здравое зерно. Нынешний президент, да и его предшественники, ведут Украину по пути деградации как с точки зрения экономики, так и с точки зрения политики», — отметил он.

По словам Мезюхо, на сегодняшний день среди украинских политиков нет лидера, способного объединить общество и представить ему позитивную повестку, вместо пустой болтовни нынешних властей.