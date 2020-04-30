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20:28   30 Апреля 2020
Политика

Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников

Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников

Динамика по коронавирусу после окончания майских праздников покажет, можно ли принять решение о снятии режима самоизоляции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами", — обозначил мэр столицы.

Он призвал жителей Москвы не заниматься самолечением, так как большинство летальных случаев с коронавирусной инфекцией является его следствием. Собянин подчеркнул, что при появлении первых симптомов инфицирования горожанам следует отбросить страхи и сразу же обратиться в поликлинику, информирует ТАСС.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #собянин #коронавирус

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