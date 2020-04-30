Минобороны РФ сообщило о выявлении 1068 военнослужащих, заболевших коронавирусом

Более 1000 военнослужащих с положительным тестом на коронавирусную инфекцию были выявлены в ВС России, об этом сообщили в Минобороны РФ.

109 пациентов полностью выздоровели.

В министерстве сообщили о том, что зарегистрировали 2770 случаев COVID-19 в учебных заведениях и в Вооруженных силах России.

Все военные с коронавирусом находятся под наблюдением военных медиков. Два человека находятся в тяжелом состоянии, один человек на ИВЛ, 11 — в состоянии средней тяжести. У всех остальных бессимптомное течение заболевания, сообщает РИА Новости.