Минобороны РФ сообщило о выявлении 1068 военнослужащих, заболевших коронавирусом
Более 1000 военнослужащих с положительным тестом на коронавирусную инфекцию были выявлены в ВС России, об этом сообщили в Минобороны РФ.
109 пациентов полностью выздоровели.
В министерстве сообщили о том, что зарегистрировали 2770 случаев COVID-19 в учебных заведениях и в Вооруженных силах России.
Все военные с коронавирусом находятся под наблюдением военных медиков. Два человека находятся в тяжелом состоянии, один человек на ИВЛ, 11 — в состоянии средней тяжести. У всех остальных бессимптомное течение заболевания, сообщает РИА Новости.