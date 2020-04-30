Минобороны РФ сообщило о выявлении 1068 военнослужащих, заболевших коронавирусом

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Госдуме предложили ввести амнистию за легкие статьи КоАП на фоне пандемии

В Госдуме предложили ввести амнистию за легкие статьи КоАП на фоне пандемии

 Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19

Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19
Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

 Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников

Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
В Госдуме предложили ввести амнистию за легкие статьи КоАП на фоне пандемии

В Госдуме предложили ввести амнистию за легкие статьи КоАП на фоне пандемии

 Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19

Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19
Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

 Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников

Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
20:24   30 Апреля 2020
Политика

Минобороны РФ сообщило о выявлении 1068 военнослужащих, заболевших коронавирусом

Минобороны РФ сообщило о выявлении 1068 военнослужащих, заболевших коронавирусом

Более 1000 военнослужащих с положительным тестом на коронавирусную инфекцию были выявлены в ВС России, об этом сообщили в Минобороны РФ.

109 пациентов полностью выздоровели. 

В министерстве сообщили о том, что зарегистрировали 2770 случаев COVID-19 в учебных заведениях и в Вооруженных силах России.

Все военные с коронавирусом находятся под наблюдением военных медиков. Два человека находятся в тяжелом состоянии, один человек на ИВЛ, 11 — в состоянии средней тяжести. У всех остальных бессимптомное течение заболевания, сообщает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #минобороны рф #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...