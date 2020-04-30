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 Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19

Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19
Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

 Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников

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20:18   30 Апреля 2020
Политика

Гутерреш сообщил об отсутствии информации о здоровье лидера КНДР

Гутерреш сообщил об отсутствии информации о здоровье лидера КНДР

Организация Объединенных Наций не располагает какой-либо информацией о текущем состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Лидера Корейской Народно-Демократической Республики не видели на публике с 11 апреля, когда было проведено заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, затрагивающее вопросы внутренней политики страны, сообщает ТАСС.

Отсутствие Ким Чен Ына стало причиной массовых слухов о его возможной болезни. Но на настоящий момент официальные лица и СМИ КНДР не дали никаких официальных комментариев по ситуации.

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Автор: Руслан Неглинный
#кндр #ким чен ын #гутерреш

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