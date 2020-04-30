Гутерреш сообщил об отсутствии информации о здоровье лидера КНДР

Организация Объединенных Наций не располагает какой-либо информацией о текущем состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Лидера Корейской Народно-Демократической Республики не видели на публике с 11 апреля, когда было проведено заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, затрагивающее вопросы внутренней политики страны, сообщает ТАСС.

Отсутствие Ким Чен Ына стало причиной массовых слухов о его возможной болезни. Но на настоящий момент официальные лица и СМИ КНДР не дали никаких официальных комментариев по ситуации.