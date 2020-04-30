Путин подписал указ о назначении Белоусова на на должность и. о. главы кабмина

Первый вице-премьер Андрей Белоусов был назначен на должность исполняющего обязанности главы кабмина указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.

Причиной подписания указа и назначения Белоусова стало сообщение о заболевании председателя Правительства РФ Михаила Мишустина коронавирусной инфекцией, сообщили в Кремле.

Инициатива стала следствием необходимости обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти, информирует ТАСС.

Президент РФ пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.