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Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

 Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников

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20:04   30 Апреля 2020
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова на на должность и. о. главы кабмина

Путин подписал указ о назначении Белоусова на на должность и. о. главы кабмина

Первый вице-премьер Андрей Белоусов был назначен на должность исполняющего обязанности главы кабмина указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным.

Причиной подписания указа и назначения Белоусова стало сообщение о заболевании председателя Правительства РФ Михаила Мишустина коронавирусной инфекцией, сообщили в Кремле.

Инициатива стала следствием необходимости обеспечения непрерывного функционирования органов государственной власти, информирует ТАСС.

Президент РФ пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #кабмин #мишустин #андрей белоусов #коронавирус

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