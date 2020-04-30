Собянин: Мишустин избегал лишних контактов, но заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, несмотря на то, что старался избегать лишних контактов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, премьер-министр регулярно проверялся на коронавирус. "Это сигнал всем нам", - отметил градоначальник, также призвав всех отложить "популистские разговоры" о том, что "все замечательно".

Ранее стало известно, что глава кбмина заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в ходе общения с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи. Мишустин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции, чтобы не подвергать опасности коллег.

Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, кандидатуру которого предложил сам Михаил Мишустин.