Собянин: Мишустин избегал лишних контактов, но заразился коронавирусом

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Госдуме предложили ввести амнистию за легкие статьи КоАП на фоне пандемии

В Госдуме предложили ввести амнистию за легкие статьи КоАП на фоне пандемии

 Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19

Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19
Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

 Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников

Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
В Госдуме предложили ввести амнистию за легкие статьи КоАП на фоне пандемии

В Госдуме предложили ввести амнистию за легкие статьи КоАП на фоне пандемии

 Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19

Жители Тамбова присоединились к спасению 16 лошадей от голодной смерти на фоне COVID-19
Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

Беляков сообщил, все контактировавшие с Мишустиным пройдут тест на коронавирус

 Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников

Собянин сообщил, что режим самоизоляции в Москве могут снять после майских праздников
Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

 Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США

Политолог Мухин предложил создать новый международный суд в ответ на обвинения США
20:00   30 Апреля 2020
Политика

Собянин: Мишустин избегал лишних контактов, но заразился коронавирусом

Собянин: Мишустин избегал лишних контактов, но заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, несмотря на то, что старался избегать лишних контактов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, премьер-министр регулярно проверялся на коронавирус. "Это сигнал всем нам", - отметил градоначальник, также призвав всех отложить "популистские разговоры" о том, что "все замечательно".

Ранее стало известно, что глава кбмина заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в ходе общения с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи. Мишустин заявил, что будет соблюдать режим самоизоляции, чтобы не подвергать опасности коллег.

Временно исполняющим обязанности председателя правительства РФ назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, кандидатуру которого предложил сам Михаил Мишустин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#собянин #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...