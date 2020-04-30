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19:55   30 Апреля 2020
Политика

Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему COVID-19 Мишустину

Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему COVID-19 Мишустину

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за работу и выразил надежду на то, что глава правительства будет оставаться в хорошей форме и помогать в борьбе с коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин также попросил премьер-министра обязательно позвонить ему из больницы.

"Жду вашего звонка", - сказал Путин. 

Отметим, Путин также пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.

Мишустин в четверг сообщил президенту РФ, что инфицирован коронавирусом. Временно исполняющим обязанности премьера Мишустин предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова. 

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Автор: Яна Либерман
#путин #мишустин #коронавирус

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