Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему COVID-19 Мишустину
Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за работу и выразил надежду на то, что глава правительства будет оставаться в хорошей форме и помогать в борьбе с коронавирусом.
Президент РФ Владимир Путин также попросил премьер-министра обязательно позвонить ему из больницы.
"Жду вашего звонка", - сказал Путин.
Отметим, Путин также пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.
Мишустин в четверг сообщил президенту РФ, что инфицирован коронавирусом. Временно исполняющим обязанности премьера Мишустин предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова.