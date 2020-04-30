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19:44   30 Апреля 2020
Спорт

Эксперты WADA завершили расследование в отношении почти 300 спортсменов из России

Эксперты WADA завершили расследование в отношении почти 300 спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отчиталось о завершении расследования в отношении 298 спортсменов из России. Информация о его итогах была передана 27 международным федерациям.

В релизе агентства подчеркивается, что возможные манипуляции с базой данных московской лаборатории не отразились на 153 из 258 допинговых дел, которые были переданы федерациям.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что в стране были "достоверно выявленные" случаи применения запрещенных веществ. Однако он опроверг слухи о наличии государственной системы поддержки допинга. Путин подчеркнул, что такого в России никогда не будет.

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Автор: Илья Романович
#допинг #спортсмены #wada

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