Эксперты WADA завершили расследование в отношении почти 300 спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отчиталось о завершении расследования в отношении 298 спортсменов из России. Информация о его итогах была передана 27 международным федерациям.

В релизе агентства подчеркивается, что возможные манипуляции с базой данных московской лаборатории не отразились на 153 из 258 допинговых дел, которые были переданы федерациям.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что в стране были "достоверно выявленные" случаи применения запрещенных веществ. Однако он опроверг слухи о наличии государственной системы поддержки допинга. Путин подчеркнул, что такого в России никогда не будет.